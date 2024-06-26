Настоящий герой: актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации

Он служил в Горномарийском драматическом театре в Козьмодемьянске.

Актер и певец Михаил Пекцоркин в возрасте 56 лет погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Трагическую новость сообщила пресс-служба Горномарийского драматического театра, в котором работал артист.

«Коллектив Горномарийского драматического театра с прискорбием сообщает, что в ходе спецоперации погиб артист театра Пекцоркин Михаил Павлович, и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении театра, опубликованном в «ВКонтакте».

Церемония прощания с Пецкоркиным и гражданская панихида состоятся завтра, 27 июня, в 11:00 по московскому времени в Центре Народной Культуры имени Я. Эшпая в Республике Марий Эл.

Как сообщает «Кино-театр.ру», Михаил Пекцоркин родился в 1968 году. C 1994-го он служил в Горномарийском драматическом театре в Козьмодемьянске. Был недолгий перерыв — некоторое время трудился в Театре оперы и балета имени Сапаева в Йошкар-Оле.

Однако потом Пекцоркин вернулся в драмтеатр, пока не началась спецоперация на Украине. В зону боевых действий он отправился добровольцем.

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