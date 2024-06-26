«Молодец! Браво!» — звезды поддержали Алсу после развода

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 170 0

Алсу выпустила первый клип после развода и получила всеобщую поддержку коллег

«Молодец! Браво!» — звезды поддержали Алсу после развода

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К поздравлениям присоединилась супруга Гарика Мартиросяна.

Певица Алсу выпустила первый клип с момента скандального развода с мужем, и сразу же стала примером для подражания в глазах других звезд. Дело в том, что в 2022 году появились слухи о подлой измене мужа артистки Яна Абрамова с моделью и бывшей девушкой рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Сначала слухи опровергала даже сама Алсу, но позже открыто обвинила разлучницу во лжи и сокрытии интрижки с ее мужем.

А вчера певица выложила в интернет свой новый трек и даже сопроводила его впечатляющим клипом. Это первая песня артистки практически за год выматывающих сплетен и тяжелого развода, так что многие коллеги звезды не могли не выразить ей свою поддержку и восхищение.

Так, добрые сдлва опубликовали на своих страницах в соцсетях: Натан, Валентина Рубцова, а также жена Гарика Мартиросяна Жанна.

«Молодец! Соседи затопили, а вы не растерялись. Браво!» — с юмором написала она в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу подтвердила связь Решетовой с ее мужем.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака