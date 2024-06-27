Виртуальные помощники, искусственный интеллект, выносящий приговоры и защита персональных данных: в Санкт-Петербурге стартовал международный юридический форум. В этом году в нем участвуют министры юстиции из 30 стран, а общее число участников мероприятия достигнет пяти тысяч человек.

Всего в течение трех дней запланировано 120 мероприятий. И некоторые из них уже посетил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Как и во все другие сферы, в юриспруденцию тоже пришли виртуальные помощники. Выносить приговоры, правда, искусственному интеллекту все же не доверяют. К машинам у правоведов особое отношение.

День начали как раз с обсуждения защиты персональных данных. Более половины жителей страны жалуются –адреса, паспортные данные, биометрия — все утекает в сеть.

«Наш закон писался в 2006 году. Прошло 18 лет, и если вспомнить, например, в 2005 году каждый из нас ставил галочки согласия на обработку персональных данных 2-3 раза ежемесячно. Сегодня это сотни и даже тысячи всевозможных галочек, на обработку данных, cookies и прочее. Это уже невозможно удержать в голове», — отметил замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.

Представители более 80 стран и территорий приехали в Петербург на форум. Тема саммита в этом году — «Право — основа глобального равновесия». И действительно, Россия готова сотрудничать и обмениваться опытом с дружественными государствами. Речь, в первую очередь, о странах БРИКС, Африке, Латинской Америке и Азии.

Как в современных реалиях работать некоммерческим организациям? Как под привлекательным названием распознать того, кто навязывает западные ценности и грубо дезинформирует? Обсуждают и культурный обмен. Если смотрим в сторону Азии — значит, надо больше узнавать о ней еще со школьной скамьи.

«Посмотрите, какую зарубежную литературу мы изучаем в школах, исключительно европейскую литературу. Я не против европейской литературы, она великолепна. И, конечно, Шекспира не надо исключать из программы. Но вообще-то есть Китай, есть Индия. Есть великая арабская поэзия», — считает советник президента РФ Валерий Фадеев.

Прокуратура, служба исполнения наказаний, криминалисты. Одни презентуют новую форму для заключенных, другие — развернули лабораторию. В виртуальной реальности работа судмедэкспертов, под микроскопами — то, с чем им приходится сталкиваться каждый день.

Пристальное внимание к докладу Следственного комитета. В приоритете расследование варварской атаки ВСУ в Севастополе. Ведомство предостерегает, там еще могут встречаться неразорвавшиеся фрагменты ракет. С 2014 года на украинских политиков и боевиков заведено более 5000 уголовных дел. Впрочем, это не только граждане Украины.

«Установлены факты вербовки свыше 3000 наемников приверженцев нацистского режима более чем из 70 государств», — сказал зампредседателя СК РФ Александр Федоров.

Что будет с замороженными российскими активами, как безопасно внедрять в работу цифровые технологии и многие другие ключевые темы для всех, кто имеет отношение к праву.

Первый день форума задает отличный рабочий темп. Между дискуссиями походы по выставкам в атриуме и даже свадьбы. Прямо на площадке развернул работу ЗАГС. Все-таки создание семьи тоже моментально приводит к новым правовым отношениям.