«Все худеют, а я нажрала»: Кудрявцева прибавила в весе после скандала с мужем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Кудрявцева пожаловалась на лишние килограммы

«Все худеют, а я нажрала»: Кудрявцева прибавила в весе после скандала с мужем

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Телеведущая рассказала, на сколько килограммов она поправилась.

Для телеведущей Леры Кудрявцевой скандал с мужем не прошел бесследно. Помимо тяжелого пережитого психологического состояния семейная передряга отразилась и на фигуре. В своем Telegram-канале она призналась, что сильно поправилась.

На грани развода знаменитость оказалась в начале этого года. Тогда она сообщила, что ушла от мужа-хоккеиста Игоря Макарова из-за его проблем с алкоголем. Многие думали — семье конец, но потом Кудрявцева пояснила — она намеренно предала гласности проблему. Это, по словам телеведущей, была попытка «спасти человека». Кроме того, звезда подчеркивала, что уйти от мужа — не равно развестись. Просто ей потребовалась «жесткая мотивация», чтобы разобраться с важным вопросом.

В результате Макаров отправился на лечение в клинику. Там он восстановил здоровье и через два месяца вернулся домой. А в это время Кудрявцева расслабилась и позволила себе есть, что хочется. Результат не заставил себя долго ждать.

«Где нормально? Где нормально? Все люди худеют к лету, а я нажрала пять килограммов. Нормально у них там все, видите ли», — возмутилась телеведущая.

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