«Не в ту дверь зашла»: Ляйсан Утяшева мечтает стать актрисой

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 59 0

Ляйсан Утяшева призналась, что мечтает стать актрисой

«Не в ту дверь зашла»: Ляйсан Утяшева мечтает стать актрисой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Бурунов дал дельный совет жене Павла Воли. Какой же?

Известная телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева призналась, что мечтает стать актрисой. Об этом она рассказала в своем YouTube-шоу. Хоть супруга комика Павла Воли и снималась в фильмах, но в этой профессии, на ее взгляд, она не раскрылась.

«Я часто читаю, как кастинг-директора зашли в кафе или другое место, увидели человека — и все. Сама хожу по кафе, по каналам, а никто не обращает на меня внимания как на актрису. Что со мной не так? Просто я не в ту дверь зашла? Или там через постель», — сказала спортсмен.

Гостем ее шоу стал актер Сергей Бурунов. Он сказал, что Утяшевой нужно регулярно искать кастинг-директоров и режиссеров, чтобы найти роль мечты.

Сама же жена комика снялась в фильме «Самоирония судьбы» и приняла участие в озвучке мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Воля довел до слез Ляйсан Утяшеву своим сюрпризом.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака