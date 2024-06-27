«Не в ту дверь зашла»: Ляйсан Утяшева мечтает стать актрисой

Сергей Бурунов дал дельный совет жене Павла Воли. Какой же?

Известная телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева призналась, что мечтает стать актрисой. Об этом она рассказала в своем YouTube-шоу. Хоть супруга комика Павла Воли и снималась в фильмах, но в этой профессии, на ее взгляд, она не раскрылась.

«Я часто читаю, как кастинг-директора зашли в кафе или другое место, увидели человека — и все. Сама хожу по кафе, по каналам, а никто не обращает на меня внимания как на актрису. Что со мной не так? Просто я не в ту дверь зашла? Или там через постель», — сказала спортсмен.

Гостем ее шоу стал актер Сергей Бурунов. Он сказал, что Утяшевой нужно регулярно искать кастинг-директоров и режиссеров, чтобы найти роль мечты.

Сама же жена комика снялась в фильме «Самоирония судьбы» и приняла участие в озвучке мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Воля довел до слез Ляйсан Утяшеву своим сюрпризом.