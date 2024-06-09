«Моя ненаглядная»: Павел Воля довел до слез Ляйсан Утяшеву своим сюрпризом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Паве Воля написал Ляйсан Утяшевой песню и довел ее до слез

«Моя ненаглядная»: Павел Воля довел до слез Ляйсан Утяшеву своим сюрпризом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Подарок покорил сердца поклонников пары.

Комик и телеведущий Павел Воля сделал трогательный подарок своей жене Ляйсан Утяшевой. Неожиданно для всех он выпустил романтическую песню, которую посвятил супруге. Об этом Воля сообщил в своих социальных сетях.

По словам ведущего, он сочинил романтическую композицию ночью, пока Ляйсан спала.

«Моя ненаглядная Ляйсан спала рядом со мной, а мне не спалось. Я взял в руки телефон, и этот текст буквально „выпал“ из меня в заметки. Это мои эмоции, которые я испытал. Такое каждый влюбленный чувствует хотя бы раз в своей жизни. Прекрасное невероятное счастье, когда ты понимаешь, что влюблен, что твоя любимая рядом и ты можешь слышать ее дыхание», — рассказал Павел.

Сюрприз супруга довел Ляйсан Утяшеву до слез. Новая песня Воли под названием «Реки» также мгновенно покорила сердца его поклонников. Лирическое видео, составленное из трогательных и забавных моментов его семейной жизни, всего за несколько дней собрало более миллиона просмотров в Сети.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта, а в 2015 году Утяшева на свет появилась дочь София.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Утяшевой шокировал ее планами на будущее.

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