Развода не будет? Суд дал Алсу и Абрамову два месяца для примирения

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 2 451 0

Адвокат Архипов: Ян Абрамов рассчитывает сохранить брак с Алсу

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Удастся ли певице и бизнесмену сохранить семью после 18 лет брака?

Бизнесмен Ян Абрамов надеется помириться с Алсу и сохранить семью. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Денис Архипов.

Сегодня, 27 июня, прошло первое заседание в рамках бракоразводного процесса певицы Алсу с мужем. Инициатором разрыва выступила сама Алсу, которая, согласно основной версии, не готова больше терпеть измены мужа. Артистка даже намекнула, что в развале их семьи виновата модель Анастасия Решетова, с которой и «загулял» бизнесмен.

По словам адвоката, Абрамов все же надеется, что его 18-летний брак удастся сохранить.

«Суд отложил на два месяца для примирения сторон. Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование этого процесса и хочет сохранить свою семью», — рассказал Денис Архипов.

Адвокат подчеркнул, что обе стороны подали ходатайства с предложениями на примирение. Если же этого не произойдет, по некоторым данным, Абрамов согласен не затягивать процесс с разделом имущества и оставить Алсу и детям активы на несколько миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Алсу выбрала сторону в конфликте родителей.

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