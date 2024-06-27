«Это квест»: эксперт оценил попытки россиян вернуться жить на родину

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 8 003 0

Бублик: недружественные страны заблокировали ресурсы о возвращении в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уехавшие из РФ в недружественные страны люди сталкиваются с рядом трудностей. О чем именно идет речь?

Россияне, желающие вернуться на родину из недружественных стран, сталкиваются с рядом трудностей. Об этом рассказал руководитель центра содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик.

Он объяснил, что у страны сейчас недостаточно дипломатических представительств, чтобы принять желающих переехать.

«К сожалению, сейчас оформить переезд в Россию для наших сограждан особенно в недружественных странах — это квест. И „Форт Боярд“ и рядом не стоял в этом квесте, потому что это очень сложный процесс. И в квесте хотя бы есть вход и выход, а зачастую у наших сограждан нет входа», — высказался Бублик.

Он также отметил, что ресурсы, где можно было бы получить информацию про возвращение в Россию, в недружественных странах давно заблокированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как русофобия приобрела характер мейнстрима в Европе.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.96
-2.85 90.99
-3.12
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

2:40
Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS
2:18
«Настоящая катастрофа»: Карин Кнайсль об утрате Европой верховенства закона
1:54
Политическое лицемерие: как МОК дискредитирует Олимпийские игры в Париже
1:30
Жильцам ветхого дома из Пензенской области предложили переехать в комнату с плесенью
1:08
Беременна в 11: в Германии школьница родила от отчима, но не все так просто
0:46
Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Пример публичным людям»: адвокат Жорин оценил щедрый поступок разводящегося с Алсу Абрамова
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака