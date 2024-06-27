Абрамов спасает репутацию! Алсу назвала враньем заявление о передаче ей 2,5 млрд рублей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 1 958 0

Алсу сообщила, что Абрамов не собирается передавать ей и детям 2,5 млн рублей

Абрамов спасает репутацию! Алсу назвала враньем заявление о передаче ей 2,5 млрд рублей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Развод знаменитой пары получил новый скандальный оборот.

Певица Алсу опровергла появившуюся ранее информацию о том, что ее муж Ян Абрамов готов ей и их детям передать активы на 2,5 миллиарда рублей, чтобы развод прошел тихо и без скандалов. Об этом знаменитая артистка сообщила в переписке с журналистами издания Peopletalk.

«Предложение не соответствует действительности и, по всей видимости, было „опубликовано“ пиарщиками моего бывшего мужа в попытке спасти сильно испорченную репутацию», — написала Алсу.

Ранее СМИ писали, что Абрамов якобы готов отдать своей бывшей жене и детям крупную сумму, чтобы решить все вопросы, связанные с бракоразводным процессом, тихо. Алсу оставила под одной из таких новостей уже привычный для нее комментарий.

«Врет», — написала она.

О причинах развода пара официальных комментариев не давала. В сети появлялась информация, что поводом для разрывал стали многочисленные измены Абрамова и его тяжелый характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд дал Алсу и Яну Абрамову два месяца для примирения. При этом адвокат бизнесмена Денис Архипов заявил, что предприниматель все еще надеется сохранить семью после 18 лет брака.

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