В США начались теледебаты Трампа и Байдена

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Срочная новость 301 0

Какие аргументы подготовили друг для друга оппоненты?

В США начались теледебаты Трампа и Байдена

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Первые телевизионные дебаты действующего президента США Байдена и бывшего главы Штатов Дональда Трампа начались. Мероприятие будет длиться полтора часа. Его транслирует телеканал CNN.

Байден и Трамп уже поздоровались с телезрителями, но друг с другом просто переглянулись. Многие журналисты полагали, что нынешнему главе Белого дома придется принимать лекарства, чтобы выстоять перед бизнесменом. Пока что Байден говорит, не был замечен в неожиданных уходах со сцены, но начал немного заикаться.

На эти дебаты не допустили репортеров. Также американские букмекеры стали принимать ставки на это событие. Желающие могут выбрать следующие варианты: «Уснет ли Байден на дебатах», «Кто первый начнет оскорблять и перебивать оппонента» и «Тиффани Трамп из всех родственников кандидатов упомянут первой». Среди прочего можно сделать ставку на то, что Байден обо что-то споткнется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штаб Трампа заявил о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году.

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