Трамп: Украина проигрывает в конфликте с Россией
В ходе теледебатов кандидатов в президенты США речь зашла про спецоперацию.
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президентские дебаты состоялись в США. В них участвовал нынешний глава государства Джо Байден и кандидат Дональд Трамп. В ходе мероприятия бизнесмен отметил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.
«Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально», — заявил Трамп.
Экс-лидер Штатов отметил, что Незалежная потеряла свои города с золотыми куполами, которым было около тысячи лет. Все это произошло из-за глупых решений Байдена.
Сам же Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до того момента, как снова задет в Белый дом. Экс-лидер уверен, что спецоперация началась из-за того, что глава России Владимир Путин не уважает Джо Байдена.
Бизнесмен также заявил, что условия для прекращения конфликта, выдвинутые главой России, его не устраивают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах.
- 28 июн
- Колокольцев потребовал от ООН четкой и взвешенной оценки по обстрелу Севастополя
- 28 июн
- «Постоянно плакала»: Таисия Повалий вспомнила о гонениях и травле на Украине
- 28 июн
- Белоусов потребовал оперативно реагировать на провокации США над Черным морем
- 28 июн
- «Жесткие бои»: Эльман Пашаев раскрыл местоположение Алексея Блиновского
- 28 июн
- Экипаж БМП-3 уничтожил укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 июн
- «Гиацинты» громят ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 июн
- Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
- 28 июн
- Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS
- 27 июн
- «Мы не хотим»: Зеленский признал невозможность Украины противостоять России
- 27 июн
- На дне Черного моря обнаружили суббоеприпасы после атаки на Севастополь
Читайте также
44%
-2.85 90.99
-3.12
Нашли ошибку?