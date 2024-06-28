Трамп: Украина проигрывает в конфликте с Россией

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Срочная новость 184 0

В ходе теледебатов кандидатов в президенты США речь зашла про спецоперацию.

Трамп: Украина проигрывает в конфликте с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
Спецоперация

Президентские дебаты состоялись в США. В них участвовал нынешний глава государства Джо Байден и кандидат Дональд Трамп. В ходе мероприятия бизнесмен отметил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

«Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально», — заявил Трамп.

Экс-лидер Штатов отметил, что Незалежная потеряла свои города с золотыми куполами, которым было около тысячи лет. Все это произошло из-за глупых решений Байдена.

Сам же Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до того момента, как снова задет в Белый дом. Экс-лидер уверен, что спецоперация началась из-за того, что глава России Владимир Путин не уважает Джо Байдена.

Бизнесмен также заявил, что условия для прекращения конфликта, выдвинутые главой России, его не устраивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах.

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