Начало заносить: Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 511 0

Джо Байден начал заикаться на дебатах и оскорбил Дональда Трампа

Начало заносить: Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах

Фото: Reuters / Brian Snyder

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Нынешний лидер заявил, что при нем американские солдаты не умирали за границей. Он забыл или соврал?

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена идут полным ходом. Видно, что нынешнему главе Белого дома уже тяжело вести диалог. Он начал заикаться, когда речь зашла о программе медицинского страхования в США для пожилых людей. Байден закончил свою речь и передал слова Трампу. Прямую трансляцию ведет телеканала CNN.

Также нынешний лидер США назвал себя первым президентом страны за последние 100 лет, при котором американские солдаты не погибли за пределами страны. Видимо, дедушка Джо подзабыл, что из-за событий в Афганистане умерли военные из США.

Байден также не смог устоять и первым оскорбил оппонента, назвал его, неудачником, лузером и преступником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начались теледебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие будет длиться полтора часа.

Байден и Трамп поздоровались с телезрителями, но друг с другом просто переглянулись. Многие журналисты полагали, что нынешнему главе Белого дома придется принимать лекарства, чтобы выстоять перед бизнесменом.

Тема:
Выборы президента США 2024
28 июн
«Медленный старт» — вице-президент США признала неудачу Байдена на дебатах
28 июн
«Спотыкается и бормочет» — международная реакция на дебаты Байдена и Трампа
28 июн
«Самый постыдный момент истории»: чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа
28 июн
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
28 июн
«Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира
26 июн
Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом
25 июн
Все спланировано: как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего
23 июн
Подготовка полным ходом: на что идет Байден ради дебатов с Трампом
23 июн
За считанные месяцы: Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
23 июн
«Беспомощный человек»: смогут ли Байдена подготовить к дебатам с Трампом
+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
84.96
-2.85 90.99
-3.12
Шесть знаков зодиака получат шанс кардинально изменить свою жизнь: гороск...

Последние новости

13:22
От табака до автомобилей: Минобороны передали изъятое у нарушителей имущество
13:11
Уехавшая на Украину Мария Максакова* не оплатила долги в России
13:08
Колокольцев потребовал от ООН четкой и взвешенной оценки по обстрелу Севастополя
12:55
Правильное питание: почему сахар полезнее, чем его заменители
12:50
Краснов раскритиковал работу по защите прав обманутых дольщиков
12:40
Волшебный вечер: музыка, без которой нельзя представить «Алые паруса»

Сейчас читают

«Жесткие бои»: Эльман Пашаев раскрыл местоположение Алексея Блиновского
В Петербурге курьер сервиса доставки еды до смерти забил 50-летнего мужчину
Сказка в Петербурге: состоялась генеральная репетиция «Алых парусов»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака