«Пережил огромную боль»: умер кантри-певец Кинки Фридман

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Умер кантри-певец Кинки Фридман

«Пережил огромную боль»: умер кантри-певец Кинки Фридман

Фото: Из открытых источников

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Знаменитый музыкант скончался в возрасте 79 лет от тяжелой болезни.

Американский кантри-певец, писатель и политик Кинки Фридман (Ричард Самет Фридман) умер в возрасте 79 лет от болезни Паркинсона. Трагическую новость сообщает The Guardian.

От друзей знаменитости издание узнало, что Фридман скончался в своем доме на ранчо Echo Hill в Медине.

«За последние годы он пережил огромную боль и немыслимые потери, но никогда не терял своего боевого духа и сообразительности. Кинки будет жить, пока читают его книги и поют его песни», — говорится на странице артиста в соцсети.

Фридман родился в 1944 году в Чикаго в семье русско-еврейских эмигрантов. Прозвище «Кинки» («Кудрявый») получил во время учебы в университете Остина из-за кудрявых волос.

В 2006 году участвовал в выборах на пост губернатора Техаса, набрав около 13% голосов и заняв четвертое место. Также баллотировался от Демократической партии на пост комиссара по сельскому хозяйству в 2010 и 2014 годах. Дружил с Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим.

Более всего Фридман известен как кантри-певец, основатель и лидер сатирической кантри-рок-группы Kinky Friedman and The Texas Jewboys. Гастролировал вместе с легендарным Бобом Диланом.

Также Фридман был автором ряда детективных романов и сотрудником журнала Texas Monthly.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 90-летнего актера Билла Коббса, известного по сериалу «Клан Сопрано» и другим популярным фильмам.

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