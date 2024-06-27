Умер звезда фильма «Ночь в музее» Билл Коббс

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 163 0

Смерть настигла актера в его доме в Калифорнии.

Умер звезда фильма «Ночь в музее» Билл Коббс

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский актер, снимавшийся в сериале «Клан Сопрано» и многих известных фильмах, Билл Коббс умер в 90 лет в Калифорнии. Об этом сообщил его брат в своем личном блоге. Причины смерти пока не разглашаются.

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии», — написал мужчина.

Свою карьеру актера Коббс начал в 1970 году. Известность он приобрел благодаря сериалам «Клан Сопрано» и «Скорая помощь». Также он мог запомниться зрителям по ролям в фильмах «Телохранитель» и «Ночь в музее». В 2020 году актер удостоился премии Emmy за участие в ТВ-шоу Дина Дана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации на Украине в возрасте 56 лет.

Церемония прощания с Пецкоркиным и гражданская панихида состоятся 27 июня в 11:00 по московскому времени в Центре Народной Культуры имени Эшпая в Республике Марий Эл.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака