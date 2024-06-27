Умер звезда фильма «Ночь в музее» Билл Коббс

Американский актер, снимавшийся в сериале «Клан Сопрано» и многих известных фильмах, Билл Коббс умер в 90 лет в Калифорнии. Об этом сообщил его брат в своем личном блоге. Причины смерти пока не разглашаются.

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии», — написал мужчина.

Свою карьеру актера Коббс начал в 1970 году. Известность он приобрел благодаря сериалам «Клан Сопрано» и «Скорая помощь». Также он мог запомниться зрителям по ролям в фильмах «Телохранитель» и «Ночь в музее». В 2020 году актер удостоился премии Emmy за участие в ТВ-шоу Дина Дана.

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