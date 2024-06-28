Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ.

«В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях сторонник смертной казни», — заявил Бастрыкин.

Председатель СК напомнил, что в советское время за убийство нескольких человек могли назначить смертную казнь. Однако сегодня такая практика не применяется — обвиняемым могут вынести приговор в виде пожизненного заключения.

При этом Конституционный суд сегодня убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей Конституции. Председатель суда Валерий Зорькин в докладе отметил, что мера ограничения прав не является константной величиной.

Днем ранее, 27 июня, Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» принять законопроекты о мигрантах. По его словам, депутаты должны принимать миграционные законопроекты, способные устранить напряженность в соответствующей ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в СК объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре».