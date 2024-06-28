Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь

При этом Конституционный суд сегодня убежден в недопустимости возвращения такого наказания.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ.
«В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях сторонник смертной казни», — заявил Бастрыкин.
Председатель СК напомнил, что в советское время за убийство нескольких человек могли назначить смертную казнь. Однако сегодня такая практика не применяется — обвиняемым могут вынести приговор в виде пожизненного заключения.
При этом Конституционный суд сегодня убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей Конституции. Председатель суда Валерий Зорькин в докладе отметил, что мера ограничения прав не является константной величиной.
Днем ранее, 27 июня, Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» принять законопроекты о мигрантах. По его словам, депутаты должны принимать миграционные законопроекты, способные устранить напряженность в соответствующей ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в СК объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре».
Читайте также
44%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?