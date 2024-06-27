Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» принять законопроекты о мигрантах

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Евгения Романова
Евгения Романова 401 0

Как восприняли такое заявление сами депутаты?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Депутаты Государственной думы должны принять миграционные законопроекты, способные устранить напряженность в соответствующей ситуации. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, назвав нижнюю палату парламента «Государственной дурой».

Александр Бастрыкин принял участие в сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Глава СК в ходе сессии прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собинина, которое тот сделал на ПМЭФ-2024 про ситуацию с мигрантами в столице. В частности, градоначальник назвал 95% мигрировавших в Россию трудолюбивыми людьми, а вот оставшиеся 5% нужно отсекать.

«Он сказал, что 95% мигрантов — хорошие ребята и не надо все смешивать в кучу. Да, ну я понимаю, Москва строится, расширяется, но все равно разве 1,2 миллиона надо для этого?» — поинтересовался Бастрыкин.

Кроме того, председатель СКР вспомнил, что один из сотрудников Генпрокуратуры заявлял о необходимости проявлять больше заботы в отношении мигрантов, ведь «мы сильно все ущемляем» их. Однако Бастрыкин считает это нонсенсом. Чтобы напряженная ситуация разрешилась, нужно принять инициативы на законодательном уровне, а это могут сделать только депутаты.

«Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — заявил Бастрыкин.

Ему ответила депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она, смеясь, сказала коротко и ясно: «Спасибо, услышала». Позднее в беседе с Газетой.ру Авксентьева рассказала, что фразу Бастрыкина — «Государственная дура» — не приняла на свой счет.

«Я не приняла это на свой счет, так что какие тут обиды? Бастрыкин же процитировал людей, а люди и не такое пишут», — сказала она.

Депутат Авксентьева также добавила, что разделяет недовольство Бастрыкина по поводу скорости принятия законов в сфере миграции. Парламенту следует принять во внимание слова председателя СК.

Однако не все депутаты так положительно отнеслись к заявлению Александра Бастрыкина про «Государственную дуру». Так, Евгений Попов в Telegram-канале назвал хамством такие слова.

«То, что депутат стушевалась и не ответила как следовало бы народному избраннику на хамство — это плохо, но лечится», — написал депутат.

Попов добавил, что миграция является чувствительной темой. При этом, напомнил он, президент России Владимир Путин уже подписал закон о репатриации русских и других коренных народов РФ. Также принят закон о внесудебной высылке мигрантов, которые нарушили правила.

«Еще десяток законопроектов прямо сейчас на столе», — подчеркнул Попов.

В Северной столице проходит XII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Проводится он с 26 по 28 июня. Основной темой ПМЮФ является право как основа глобального равновесия. Участие в нем принимают ведущие правоведы, политики, а также представители деловых кругов и общественных организаций из России и других стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что порядка десяти тысяч мигрантов отправлены в зону СВО после получения гражданства России.

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