В СК объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Ранее глава ведомства категорично высказался о принятии законов, касающихся миграционной политики.

Слова председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина о «Государственной дуре» объяснили как стремление привлечь внимание к миграционной политике и призвали не рассматривать их вырванными из контекста.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко разъяснила, что Бастрыкин не намеревался оскорбить депутатов.

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — приводит слова Светланы Петренко Telegram-канал Следственного комитета.

Она также добавила, что Бастрыкин процитировал слова одного из пользователей сети.

Глава СК в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собинина, которое тот сделал на ПМЭФ-2024 про ситуацию с мигрантами в столице. Градоначальник назвал 95% мигрировавших в Россию трудолюбивыми людьми, а вот оставшиеся 5%, добавил он, нужно отсекать.

Александр Бастрыкин заявил, что в связи с напряженной миграционной обстановкой в стране необходимо издать соответствующие законы. Глава ведомства поинтересовался во время сессии у присутствующего депутата о том, когда «хорошие законы примет наша Государственная дура».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» принять законопроекты о мигрантах.