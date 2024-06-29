«Очень горд собой»: Кушанашвили впервые вышел на связь из больницы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 249 0

Отар Кушанашвили впервые вышел на связь после экстренной госпитализации

«Очень горд собой»: Кушанашвили впервые вышел на связь из больницы

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

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Музыкальный и светский критик благодарит всех поклонников и друзей за поддержку.

Журналист Отар Кушанашвили впервые вышел на связь после новостей об экстренной госпитализации. В своем личном блоге сообщение опубликовал его Владимир Полупанов — друг музыкального критика.

«Я очень, очень устаю, но я очень, очень горд собой. Мы непременно увидимся, чтобы еще раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни», — написал обозреватель приятелю.

Отар Кушанашвили признался, что испытывает уникальный опыт человека, который начинает по-настоящему познавать свою сущность. Он умудрился пережить тяжелую реанимацию, борьбу с онкологией и две клинические смерти. За поддержку он поблагодарил своих друзей и близких.

Накануне эксклюзивно 5-tv.ru друг телеведущего Табриз Шахиди сообщил, что Кушанашвили уже идет на поправку после проведенной несколько дней назад операции.

Он также заявил, что подробностями поделятся уже совсем скоро. Причем Шахиди призвал не верить информации, которую тиражируют некоторые издания.

Они сообщали, что у журналиста развился перитонит — опасное воспаление, а также что шоумен уже прошел через две операции и это еще не конец. Шахиди назвал те слухи — «недостоверной информацией».

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