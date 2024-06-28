Есть изменения: друг телеведущего о состоянии Кушанашвили после операции

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 2 372 0

Продюсер Шахиди: журналист Отар Кушанашвили идет на поправку после операции

Есть изменения: друг телеведущего о состоянии Кушанашвили после операции

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

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Первые признаки недомогания у журналиста появились еще неделю назад.

Журналист Отар Кушанашвили уже идет на поправку после проведенной несколько дней назад операции. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно сообщил его друг — продюсер Табриз Шахиди.

«Отар идет на поправку и это нас всех сильно воодушевляет», — сказал Шахиди.

Он также заявил, что подробностями поделятся уже совсем скоро. Причем Шахиди призвал не верить информации, которую тиражируют некоторые издания.

Они сообщали, что у журналиста развился перитонит — опасное воспаление, а также что шоумен уже прошел через две операции и это еще не конец. Шахиди назвал те слухи — «недостоверной информацией».

Стоит упомянуть, что первые признаки недомогания, как утверждают друзья Отара Кушанашвили, проявились у шоумена еще неделю назад. Тогда он начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. У него также наблюдались проблемы с кишечником.

В итоге ведущий решил обратиться в клинику за помощью, где его забрала карета скорой. На обследовании выяснилось, что ему необходима срочная операция, во время нее у Кушанашвили заподозрили наличие опухоли.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Отар Кушанашвили после проведенного хирургического вмешательства был не в состоянии разговаривать — его перевели в одноместную палату. Как протекал процесс лечения журналиста?

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