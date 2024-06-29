Снова без ребенка: Ольга Орлова отдыхает с мужем на пляжах Тосканы

Певица говорит, что скучает вдали от дочери. Но почему тогда постоянно бросает ее с нянями или бабушками?

Бывшая солистка группы «Блестящих» Ольга Орлова проводит отдых вместе с мужем в Тоскане. Об этом звезда сообщила в своем личном блоге.

Певица загорает на пляже и посещает шикарные места. Она делится с подписчиками практически каждыми моментами с курорта, где также пробует изысканные блюда и уникальную пасту.

«Арссели водятся только в Тоскане. Эту пасту можно поесть только здесь», — рассказывает Орлова.

Кроме того, она посещает различные бутики, чей сервис очень нахваливает.

Но вот свой отдых Орлова решила провести без своего ребенка. Маленькая дочь осталась в Москве и регулярно созванивается с мамой.

«Анютка освоила видеозвонки. Постоянно на связи», — подписала она.

Певица следит за обстановкой в своем доме через камеры, которые есть в каждой комнате. Она иногда показывает, как в ее отсутствие проводят время домашние животные.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица и телеведущая Ольга Орлова показала поклонникам в личном блоге кадры встречи со свекровью.