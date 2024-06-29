Собянин обратился к молодым москвичам с поздравлением с Днем молодежи

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Функционируют инновационные учебные площадки, множество учебных заведений разного профиля, проводятся разнообразные ориентированные на молодежь мероприятия.

Собянин обратился к молодым москвичам с поздравлением с Днем молодежи

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Сегодня столица отмечает День молодежи. В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин обратился к молодым москвичам с поздравлением, пожелав им удачи и успехов во всем.

«Молодость — счастливое и неповторимое время в жизни каждого человека. Вы полны сил и энергии, открыты знаниям и всему новому, готовы браться за решение самых сложных задач и покорять любые вершины. Стремитесь идти только вперёд, а наша прекрасная Москва поможет вам на этом пути. Крепкого здоровья и верных друзей!» - написал мэр столицы.

В Москве молодым людям созданы уникальные возможности для развития и расширения своих возможностей, напомнил Сергей Собянин. Функционируют инновационные учебные площадки, множество учебных заведений разного профиля, проводятся разнообразные ориентированные на молодежь мероприятия.
 
 

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