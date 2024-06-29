Собянин: В этом году в ТиНАО будет благоустроено несколько больших зон отдыха

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Здесь создадут современные пространства для игр, занятий спортом и тихого отдыха.

Собянин: В этом году в ТиНАО будет благоустроено несколько больших зон отдыха

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В этом году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) благоустроят несколько общественных пространств. О том, как они изменятся, в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

В регионе создадут комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасово. Помимо этого, в Щербинке в поселке Фабрики имени 1 Мая преобразится набережная реки Десны от плотины до дома № 50.

Также специалисты продолжат благоустройство района Внуково. В прошлом году здесь провели работы на территориях, которые примыкают к парку «Ручеек», а также вдоль Парковой улицы, возле дома 3 на Агрохимической улице и вдоль улицы Липовая Аллея.

В нынешнем году благоустройство проведут в самом парке. Тут обновят пространство для занятия спортом и досуга с детьми.

Также работы проведут в спортивном парке «Красная Пахра» в Краснопахорском районе. Последний раз его благоустраивали более десяти лет назад.

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