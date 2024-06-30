«Присылают посылки под дверь»: артист балета Полунин пожаловался на слежку

Артист балета Полунин заявил, что за ним следят несколько месяцев
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его словам, это происходит на протяжении семи месяцев.
Артист балета Сергей Полунин заявил, что за ним на протяжении семи месяцев ведется слежка. Он разместил в своем Telegram-канале видео, в котором подробно рассказал о случившемся.
По словам знаменитости, неизвестные следят за ним с нескольких машин, присылают посылки под дверь и роются в мусорных баках.
«Безопасность у меня отсутствует уже давно, за мной ведется слежка машинами, которые зафиксированы. Кто-то роется в мусорке, кто-то следит, кто-то присылает посылки несанкционированные под дверь. Не знаю, взорвется это когда-то в мое лицо или нет — время покажет. Все это происходит на протяжении нескольких месяцев», — признается артист.
Кроме того, неизвестные взламывают все электронные устройства семьи. По словам Сергея, он сразу обратился в правоохранительные органы, однако пока не удалось кого-либо найти.
Полунин также заявил о своих планах уехать из страны, если слежка не прекратится. Он уточнил, что в этом случае планирует продать свою квартиру и отдать 10% от ее продажи на нужды специальной военной операции (СВО).
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