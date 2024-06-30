«Присылают посылки под дверь»: артист балета Полунин пожаловался на слежку

По его словам, это происходит на протяжении семи месяцев.

Артист балета Сергей Полунин заявил, что за ним на протяжении семи месяцев ведется слежка. Он разместил в своем Telegram-канале видео, в котором подробно рассказал о случившемся.

По словам знаменитости, неизвестные следят за ним с нескольких машин, присылают посылки под дверь и роются в мусорных баках.

«Безопасность у меня отсутствует уже давно, за мной ведется слежка машинами, которые зафиксированы. Кто-то роется в мусорке, кто-то следит, кто-то присылает посылки несанкционированные под дверь. Не знаю, взорвется это когда-то в мое лицо или нет — время покажет. Все это происходит на протяжении нескольких месяцев», — признается артист.

Кроме того, неизвестные взламывают все электронные устройства семьи. По словам Сергея, он сразу обратился в правоохранительные органы, однако пока не удалось кого-либо найти.

Полунин также заявил о своих планах уехать из страны, если слежка не прекратится. Он уточнил, что в этом случае планирует продать свою квартиру и отдать 10% от ее продажи на нужды специальной военной операции (СВО).

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем закончилось громкое дело Постриганя.