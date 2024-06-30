«Представительница древнейшей профессии»: Алсу снова высказалась о Решетовой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 50 0

Алсу назвала любовницу мужа девушкой с низкой социальной ответственностью

«Представительница древнейшей профессии»: Алсу снова высказалась о Решетовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Певица призналась, что больше не может молчать и терпеть происходящее.

Певица Алсу решила уточнить, что она имела в виду, высказываясь в адрес модели Анастасии Решетовой. В своих социальных сетях она называла любовницу своего без пяти минут бывшего мужа «девушкой с низким социальным статусом». Теперь же отметила, что подобрала такое определение по ошибке.

По словам певицы, ее застали врасплох. На самом деле она имела в виду девушек с низкой социальной ответственностью.

«Конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно», — объяснила она.

Алсу призналась, что больше не желает молчать «в тряпочку», так как у каждого в определенный момент наступает предел терпения.

«Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами», — подчеркнула она.

В конце мая Алсу и бизнесмен Ян Абрамов объявили о расставании после 18 лет совместной жизни и рождения трех детей. Ходят слухи, что причиной развода пары могли стать измены мужа.

Многие поклонники утверждают, что развода могло бы не быть, если бы не охотница за богачами Анастасия Решетова. Более того, это не первая семья на счету модели. Ей до сих пор не могут простить роман с рэпером Тимати, из-за которого разбилось сердце Алены Шишковой.

Кроме того, Алсу уже намекала, что данные подозрения правдивы. Она оставляла в соцсетях комментарий с подписью «Врет» под новостью с фразой Решетовой о том, что она не стала бы встречаться с женатым мужчиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Решетова сменила имидж на фоне скандала с мужем Алсу.

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