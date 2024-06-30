«Убит горем»: принц Гарри тяжело переносит утрату Кейт Миддлтон в своей жизни

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 7 0

Принц Гарри скучает по общению с Кейт Миддлтон

«Убит горем»: принц Гарри тяжело переносит утрату Кейт Миддлтон в своей жизни

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Принцесса глубоко обижена на брата мужа за многочисленные нападки на нее.

Принц Гарри тяжело переносит расставание с Кейт Миддлтон. Об этом рассказало издательство Closer.

Герцог Сассекский мечтал о встрече с Миддлтон на параде Trooping the Colour. Однако, его никто не пригласил. Это случилось из-за ссоры принца с семьей, которая длится уже много лет.

«Тот факт, что ему приходится наблюдать за ней по телевизору или в Сети с расстояния в 6000 миль, сильно его огорчило. Это, действительно, доказывает, что он стал аутсайдером», — цитирует издание Closer слова источника.

Известно, что после того, как диагноз Миддлтон стал публичным, Гарри общался с ней по телефону и старался всячески поддержать.

До ссоры принца с семьей, они с Кейт были очень близки на протяжении многих лет. Они дружили и часто проводили время вместе. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тайны королевской семьи всплыли наружу.

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