«Любовь может все»: Рудковская заявила о возможном примирении Алсу и Абрамова

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Рудковская заявила, что верит в примирение Алсу и Абрамова

«Любовь может все»: Рудковская заявила о возможном примирении Алсу и Абрамова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Известный продюсер присоединилась к коллегам, высказав свое мнение о разводе года.

Яна Рудковская верит в воссоединение пары Алсу и Яна Абрамова. Об этом продюсер написала в своем Телеграм-канале.

«Видела их в конце января на одном дне рождения вместе! Красивые! Очень надеюсь, что за 2 месяца что-то изменится! Вот прям верю в то, что любовь может все! К слову, достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену...», — сообщила Рудковская.

Ранее весной Алсу подала заявление на развод. В СМИ писали, что наиболее вероятной причиной размолвки стала разлучница, в образе которой поклонники пары тут же разглядели известную модель Анастасию Решетову.

На данный момент бракоразводный процесс замер на два месяца по обоюдному согласию сторон. Известно, что Ян Абрамов не хочет разводиться с певицей. Эту информацию косвенно подтверждает Яна Рудковская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу назвала разлучницу Решетову представительницей древнейшей профессии.

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