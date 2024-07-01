«Моя заслуга»: Валя Карнавал заявила, что сделала Долину вновь популярной

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Блогер Карнавал назвала своей заслугой возросшую популярность Долиной

«Моя заслуга»: Валя Карнавал заявила, что сделала Долину вновь популярной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер уверена — скандальный инцидент с народной артисткой РФ пошел ей лишь на пользу.

Блогер и певица Валентина Карнаухова, более известная как Валя Карнавал, заявила, что именно благодаря ей у народной артистки РФ Ларисы Долиной заметно выросла популярность. Такие громкие слова она произнесла в интервью на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Разборки Долиной и Карнавал произошли три года назад в ходе одного из популярных шоу в интернете. Тогда Народная артистка РФ указала Карнавал, что та не умеет петь и не может называть себя профессиональной певицей. Также Долина посоветовала поучиться вокальному мастерству, чтобы справиться хотя бы с парой нот, ну или петь на кухне. Девушка не сдержалась, ответила, что каждый имеет право на самореализацию, и образование для этого необязательно.

У Долиной позиция вызвала удивление, у публики по большей части тоже. Шумиха поднялась нешуточная, а хейтеры атаковали Карнавал в социальных сетях. Обвинения в бесталанности задели и заставили сомневаться в себе. Блогер тогда пожалела, что ввязалась в конфликт, бросила на некоторое время увлечение музыкой. Но все же взяла себя в руки и продолжила заниматься тем, что ей нравиться. А спустя три года и вовсе заявила — этот конфликт пошел на пользу Долиной.

«После него у нее появились все социальные сети. Она стала мега популярной, на слуху. Я считаю, что в этом моя заслуга», — уверенно сказала Карнавал.

На эти слова Долина пока никак не отреагировала. Возможно, такое громкое заявление спровоцирует вновь скандал между знаменитостями. Хотя после перепалки они сумели примириться. Тогда на одном из своих концертов Карнавал обратилась к народной артистке РФ со сцены и поздравила с днем рождения, позже подарила ее внучке укулеле. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не сложились отношения Вали Карнавал и Егора Крида.

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
85.75
0.79 92.42
1.43
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

1:09
«Пошел на риск»: удастся ли партии Макрона объединиться против правых на выборах
0:49
«На сцене умру»: певец Найк Борзов сделал шокирующее заявление
0:29
«Русская наука побеждать!» — что для ВС РФ означает взятие «опорника» ВСУ в ДНР
0:09
«Моя заслуга»: Валя Карнавал заявила, что сделала Долину вновь популярной
23:49
«Последствия анорексии»: Юлия Началова загубила себя диетами
23:29
«Убит горем»: принц Гарри тяжело переносит утрату Кейт Миддлтон в своей жизни

Сейчас читают

Бои были жесткими: как сейчас выглядит Спорное в ДНР
«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака