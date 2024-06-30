«Мы друг друга измотали»: Валя Карнавал рассказала о романе с Егором Кридом

Почему распалась звездная пара?

Блогер Валя Карнавал рассказала, что их отношения с Егором Кридом были излишне эмоциональными. Этими и другими подробностями она поделилась в беседе с YouTube-блогером Надеждой Стрелец.

Поначалу все складывалось отлично. Крид написал Вале в социальных сетях, они заинтересовали друг друга. Между звездами вспыхнула любовь. Блогер с теплом вспомнила, как начались их отношения. Она поделилась, как радовалась первому сообщению от Егора и как поняла, что они теперь вместе.

«Я помню, что я Егору такая говорю: „А мы что, встречаемся?“ Мне на тот момент 19 лет было. Егор сказал, что взрослые люди не говорят, встречаемся мы или нет, это становится сразу понятно. По чувствам вот этим, по эмоциям», — рассказала Карнавал.

Но не все было гладко в их романе. Несмотря на длительное время после разрыва, Валя разоткровенничалась. Она вскрыла правду, которую раньше никто из них не афишировал. Оказывается, что звезды оказались слишком эмоциональными друг для друга.

«Я вот сейчас все это вспоминаю и понимаю, насколько же мы друг друга вот измотали, измучили. Настолько мы после расставания были агрессивными и импульсивными. Все, что между нами было, мы пытались превратить во что-то злое», — рассказала Карнавал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни.