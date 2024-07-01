Новейшие беспилотники помогут российским космонавтам

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

В России ведется разработка космических беспилотников

Новейшие беспилотники помогут российским космонавтам

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Дроны появятся на будущей орбитальной станции страны.

В космосе планируют использовать новейшие российские дроны. Они появятся на будущей РОС — российской орбитальной станции, разработка уже ведется специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Сформированы запросы на технологии, которые, возможно, будут востребованы при реализации проекта. Одна из них — это дроны-помощники на станции. Пока эта конструкторская задача поставлена в общих чертах, без конкретизации их функций», — рассказал 5-tv.ru руководитель Центра развития технологий и инноваций РКК «Энергия» Павел Красноперов.

Главной задачей «роботов» станет снижение нагрузки на космонавтов. Беспилотники смогут следить за проведением экспериментов, контролировать рабочее состояние станции и сверять показания приборов.

Первым этапом разработки новых устройств стал конкурс инженеров. Он проходил в течение нескольких дней. Результатом работы стали напечатанные на 3D-принтере аппараты с реальными комплектующими — микросхемами, двигателями, винтомоторными системами. Три проекта уже были отмечены жюри, работа продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что астероид размером с Эверест приблизится к Земле.

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