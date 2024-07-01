Митинги ортодоксальных евреев в Иерусалиме привели к столкновениям с полицией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Для разгона протестующих применялись водометы и подразделения конной полиции.

Фото, видео: Reuters / Ronen Zvulun; 5-tv.ru

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В Иерусалиме после решения верховного суда Израиля о введении обязательной военной службы для ортодоксальных евреев начались митинги, которые привели к столкновениям с полицией.

Протестующие поджигали мусорные баки и бросали в правоохранителей камни. Стражам порядка пришлось применить для разгона толпы водометы. Кроме того, на улицах появилась конная полиция.

В результате протестов задержали пять человек, двоих из них — за нападение на полицейских, еще троих — за бросание камней и различных тяжелых предметов. В ходе беспорядков пострадали несколько стражей порядка — одна сотрудница полиции получила ранение головы, у другого полицейского — ноги, сообщила пресс-служба израильской полиции.

Протест начался после решения Верховного суда Израиля, который постановил обязать учащихся ешив (академий, специализирующихся на изучении традиционных религиозных текстов) призывать к службе в армии наравне со всеми гражданами страны. Кроме того, суд запретил финансировать религиозные учебные заведения, студентов которых не отправляются на военную службу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Молдавии устроили митинг в Кишиневе в поддержку главы автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул и депутата парламента Марины Таубер.

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