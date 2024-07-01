Ничто не забыто: «Поезд памяти» привез 200 школьников из стран СНГ в Волгоград

Проект направлен на сохранение исторической памяти о героических событиях защищавших Родину солдат в ВОВ.

В Волгограде встретили «Поезд памяти». Он привез в город-герой школьников из России, Белоруссии и еще шести стран СНГ.

Маршрут уникального состава пролегает через населенные пункты, где происходили самые драматичные эпизоды Великой Отечественной войны. Проект направлен на сохранение исторической памяти о тех героических событиях. Что больше всего впечатлило старшеклассников, узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Хлебом, солью — участников проекта «Поезд Памяти» встречают с казачьим радушием. За неделю путешествия две сотни школьников из восьми государств стали как одна семья и сразу же подхватывают единый ритм хоровода.

Заветным желанием многих было побывать именно в Волгограде — увидеть величественный мемориал, о котором раньше знали только по фильмам и фотографиям. Ребята преодолевают 200 ступеней, ведущих к моменту «Родина мать зовет».

Высота 102,0 стала символом мужества, стойкости и победы великого народа. Плечом к плечу в едином строю здесь сражались представители всех республик Союза. Мамаев курган был изрешечен снарядами, бомбами, минами. На каждом метре находили от 500 до 1200 осколков. А сегодня здесь самый величественный и мемориальный комплекс на Волге, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов — прикоснуться к истории.

Это памятник феноменального мужества и начала перелома в Великой отечественной войне.

«Вот эти стены-руины, аналога которым нет нигде в мировом монументальном искусстве. Здесь есть отдельные эпизоды Сталинградской битвы, в частности перед вами фрагмент переправы 13 гвардейской стрелковой дивизии Александра Радимцева. Здесь можно узнать уникальные подвиги пулеметчика Бойченко, образы наших снайперов, штурмовые группы», — рассказывает Максим Насейкин, ведущий методист Музея-Заповедника «Сталинградская битва».

Возможно, где-то запечатлен и образ дедушки Салмана из Баку. Станцию Волгоград Салман ждал особенно: его дед воевал в боях за Сталинград, а после вспоминал, через что пришлось пройти ради Победы.

«Он рассказывал, что бои за Сталинград были неописуемо тяжелые в плане, когда войска отходили, они испытывали нереальную боль в сердце, когда оставляли даже маленький клочок земли. Но, несмотря на все это, они выстояли. Дедушка даже рассказывал, когда воевали, пуля прошла сквозь губу, и поранила его, несколько недель он не мог ни есть, ни пить», — вспоминает Салман Джабраилзаде, участник проекта «Поезд Памяти».

У Сардорбека из Киргизии воевали оба прадеда. Для юноши сохранить память об их подвиге — дело чести.

«Мы со своей семьей пытаемся не забывать подвиг наших родителей, дедушек, прадедушек и каждое 9 мая мы пытаемся встречаться, не забывать, передавать из поколения в поколение. Потому что появляется очень много ложной информации, неправдивой пропаганды среди молодежи, и важно сохранять то достоинство, тот труд, который сделали и наши прадеды за нашу свободу», — подчеркивает Сардорбек Бурханов, участник проекта.

«Поезд памяти» в путь по местам боевой славы отправляется уже третий год подряд. И количество стран-участниц растет в геометрической прогрессии. Если были только дети из России и Белоруссии, то теперь уже из восьми государств.

«Путешествие в прошлое через настоящее. „Поезд памяти“ — у него такая функция — помимо того, чтобы им познакомиться здесь, но и побывать в местах боевой славы. Мы имеем опыт побеждать, и, я уверен, нынешние ребята — внуки, правнуки победителей — они отстоят независимость и суверенитет России», — говорит Сергей Горняков, сенатор Росссийской Федерации от Волгоградской области.

В пути ребята могут пообщаться с сенаторами, высказать свои предложения. Одно из самых популярных — организовать встречи участников разных лет. В этом поезде лучшие из лучших — талантливые дети, победители олимпиад, они и отдыхают творчески. Антонина из Белоруссии в красках рассказывает о городах маршрута.

«Мне очень понравился город Волгоград, была очень интересная экскурсия. И музей кружева, и музей детства, как будто очутилась в советском Детском мире. Ну и сам город оказался очень солнечным», — говорит Антонина Клименко, участница проекта «Поезд Памяти».

Ребята шлют родным и друзьям не только видеопослания, но и, по старинке, бумажные открытки.

Это маршрут «Поезда памяти-2024». После посещения каждого города ребята вклеивают сюда фотографию самой красивой достопримечательности. Волгоград уже девятый по счету.