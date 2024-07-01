«Красный флаг» для работодателя: какие фразы нельзя произносить на собеседовании

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

HR-специалист Белов: на собеседовании не стоит жаловаться на прошлую работу

«Красный флаг» для работодателя: какие фразы нельзя произносить на собеседовании

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Некоторые формулировки следует избегать во время деловых встреч. О каких именно идет речь?

Потенциальные работодатели могут отказать в трудоустройстве, если услышат от соискателя некоторые фразы, которые выставят его в плохом свете. О том, что нельзя озвучивать во время собеседования, рассказал HR-эксперт Сергей Белов изданию Газета.ру.

По словам специалиста, если человек задаст вопрос о том, чем занимается компания, то это ли продемонстрирует его плохую подготовку и незаинтересованность в работе.

Также не стоит с порога спрашивать о повышении в должности.

«Подобный запрос показывает нетерпеливость и меркантильный интерес. Руководители хотят видеть кандидатов, заинтересованных в работе и вкладе в компанию, а не только в личных желаниях и амбициях», — подчеркнул Белов.

Вместе этого лучше уточнить возможности развития в организации.

Насторожить работодателя могут и жалобы человека на прошлое место работы. Помимо того, что это выглядит непрофессионально, собеседник может провести параллель со своей компанией.

Если человек утверждает, что у него нет вопросов, то это показывает его равнодушие. Стоит проявить инициативу и заинтересованность.

Кроме того, работодателя может оттолкнуть от соискателя фраза: «У меня нет слабых сторон».

Белов отметил, что такой ответ кажется неестественным и неискренним. Однако важно не просто указать перечень того, что не получается выполнить, но также и работу над улучшением своих навыков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, уместно ли шутить на собеседовании.

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