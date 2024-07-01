Налоговая служба арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

Счета российского бойца Хабиба Нурмагомедова арестованы Федеральной налоговой службой (ФСН). Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Среди причин — долг спортсмена в 297 миллионов рублей, а также шесть нарушений налогового законодательства. Также, по некоторым данным, закрыты несколько предприятий Нурмагомедова из-за нарушений при оформлении документов и недостоверных сведений.

Российский боец в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Тогда он победил американца Эла Яквинту. В 2020 году он сообщил о завершении карьеры в UFC. В заключительном поединке он при помощи удушающего приема победил американца Джастина Гэтжи.

Свое желание закончить бои после смерти отца Хабиб объяснил обещанием, которое дал матери, и желанием больше времени проводить с семьей.

В смешанных единоборствах на счету Нурмагомедова 29 побед, поражений нет. После этого боец стал тренировать своих подопечных, а также выкупил одну из лиг смешанных единоборств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФНС хочет взыскать с Гусейна Гасанова имущество за многомиллионные долги.