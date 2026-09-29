Без ссор и потерь: как безопасно дать взаймы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 60 0

Желание помочь близкому человеку иногда приводит к финансовым разногласиям, особенно если условия займа не зафиксированы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Расписка и перевод с пометкой «в долг» помогут подтвердить факт займа

Передача денег близким или знакомым может обернуться не только финансовыми проблемами, но и конфликтами. Снизить риски помогут письменные договоренности и подтверждение факта займа. О том, как защитить свои интересы, — в материале 5-tv.ru.

В первую очередь стоит давать в долг только ту сумму, потеря которой не повлияет на семейный бюджет. Если речь идет об общих накоплениях, решение лучше заранее обсудить с близкими.

Эксперты советуют оформлять расписку, в которой указаны сумма займа, дата передачи денег, срок возврата и данные обеих сторон. При крупных суммах можно дополнительно заключить договор, а факт получения средств подтвердить отдельным документом.

Безопаснее передавать деньги безналичным способом и сохранять банковские чеки, документы и переписку с заемщиком. Пометка «в долг» при переводе может помочь подтвердить назначение платежа, но не заменяет полноценную расписку или договор.

Если срок возврата нарушен, необходимо направить должнику письменную претензию с указанием суммы задолженности и нового срока погашения. При отказе вернуть деньги можно обратиться в суд, а после получения решения — к судебным приставам. Срок исковой давности по таким требованиям обычно составляет три года.

При этом не стоит угрожать должнику, самостоятельно забирать его имущество или пытаться решить ситуацию силой. В полицию следует обращаться, если есть признаки мошенничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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