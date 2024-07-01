Накануне вечерней бури в Петербурге объявляли желтый уровень опасности из-за жары

Температурный рекорд побит в Петербурге. Первый день июля стал самым теплым на всю историю метеонаблюдений. В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за жары. Врачи напоминают о мерах безопасности — в первую очередь, это относится к пожилым людям. Так же советуют укрывать машины от прямых лучей, чтобы избежать ЧП. Впрочем, аномальный зной задержался ненадолго. Штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, грозы и ливни, а температура совершила крутое пике — почти на десять градусов вниз. В столице, наоборот, показатели термометров только растут. Корреспонденты «Известий» Павел Панов и Алиса Паршакова следили за погодными виражами в Петербурге и в Москве.

К обеду уже все +30. В метро раздают воду, на улицах нет привычных толп туристов. Гости Петербурга сейчас в прохладных залах музеев.

«По десятибалльной шкале жарко на 11 баллов», — говорит туристка Варвара Ломакина.

Гость из Египта Амр Али не ожидал, что его путешествие по России будет настолько жарким.

«Вообще-то, брал пиджак и теплые вещи, а, наоборот, сгорел в Москве, что для меня стало неожиданностью», — говорит турист.

В раскаленных салонах машин взрываются оставленные на солнце зажигалки и аэрозоли. В этом авто на задней полке лежал небольшой флакон. В НИИ скорой помощи имени Дажнелидзе рассказывают о поступлении пациентов с ожогами в тяжелом состоянии. Увеличилось и количество жалоб на тахикардию. И в ближайшие дни их будет еще больше — грядет резкое изменение погоды. Температура упадет сразу на 10 градусов.

«Любой перепад скажется на свойствах крови. Это будет отражаться на состоянии головного мозга. Это головокружение, боль, звон в ушах у людей склонных к артериальной гипертензии», — говорит Роман Пиямов, кандидат медицинских наук, руководитель медклиники.

В Москве с аномальной жарой не справляется и техника. На Кутузовском проспекте полыхает поливальная машина. Температура асфальта почти 60 градусов!

В центре столицы 32 градуса. Спрятаться от московского зноя можно в тени у воды. Здесь — 26 градусов. Либо в метро или в автобусе — здесь 21 градус. Достаточно приятно, работают кондиционеры.

В следующие три дня Москва может побить столетний рекорд, к обеду — +33, ночной свежести не будет. Из-за дневного нагрева температура едва опустится до 25 градусов и будут безветренные, сухие и невероятно жаркие египетские вечера — как их уже окрестили метеорологи.

«Погода ожидается супер жаркая. Сегодня — 31-33, завтра, во вторник, 32-34, а потом — 33-35. Это, на самом деле, опасная ситуация, когда рекордно высокие температуры, к которым москвичи не адаптированы», — отметил Роман Вильфанд, заслуженный метеоролог РФ.

Самими жаркими днями станут среда и пятница. К нормальным значениям температура вернется только в выходные.