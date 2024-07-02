«Заигралась в брошенку»: Алсу затравили после ее публичных разборок с Решетовой

Пользователи соцсети разделились на два фронта. Одни поддерживают певицу, другие же совсем наоборот.

В жизни певицы Алсу сейчас не самое легкое время. Исполнительница хита «Зимний сон» разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Причина — измена со стороны супруга. Разлучницей пары в Сети считают бывшую Тимати — модель Анастасию Решетову. Косвенно это подтверждает и сама певица. Она также отметила, что теперь публике стоит ждать от последней интервью с оправданиями и историями о непростом детстве и травмах.

Алсу, конечно, получила широкую поддержку. Но нашлись и те, кто считает, что она перегнула палку. Артистку захейтили за то, что она вынесла личное на всеобщее обозрение.

«Муж таскался по доброй воле, молчала уж лучше в тряпочку, а то выглядит, что мальчонку несмышленыша совратили, и тут плач Ярославны на всю Россию»;

«Кто-то заигрался в обиженную брошенку»;

«Да, естественно, она была в курсе, сейчас зачем-то понадобилось это афишировать. Возможно, скоро выйдет песня Алсу»;

«Развесили грязное белье на всю страну. Сейчас песни начнет петь страдальческие», — написали хейтеры в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посоветовали сделать рэперу Тимати после слухов о модели Анастасии Решетовой.