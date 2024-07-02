Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 54 0

С соответствующим требованием в инстанцию обращалась прокуратура Петербурга.

Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Октябрьский районный суд Петербурга признал супругов Александра и Лидию Невзоровых * экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. С соответствующим требованием в инстанцию обращалась прокуратура города, передает ТАСС.

Невзоров и его супруга после начала специальной военной операции выступили на стороне Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналист заявил, что не желает иметь с Россией ничего общего, а также неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес властей РФ, военных и граждан страны.

Прежде стало известно, что журналиста Владимира Роменского** привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии. Он работал на телеканале «Дождь»***, сейчас он проживает за рубежом и ведет несколько YouTube-каналов.

Кроме того, в поддержке экстремистских действий ранее уличали соратника Алексея Навального**** Леонида Волкова****. Он призывал совершать диверсии и акты саботажа на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что журналиста Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии.

* — признаны в РФ иноагентами и экстремистским объединением, запрещенном в России

** — признан в РФ иноагентом

*** — внесен в реестр СМИ-иноагентов

**** — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами

+29° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
«Я знаю точно — ты здесь»: как Диана Гурцкая потеряла самых близких людей
17:07
Суд постановил изъять российское имущество у супругов Невзоровых*
17:00
Знойная жара бьет рекорды: когда в России станет прохладнее
16:57
«Думала, так тупо умереть. . .» — что произошло с Пересильд во время съемок в космосе
16:45
Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением
16:26
«Поврежден мозг»: США готовятся к замене Байдена на грядущих президентских выборах

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака