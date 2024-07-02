Отряд кораблей Северного флота РФ прибыл в порт Ла-Гуайра в Венесуэле

Отряд кораблей Северного флота России прибыл в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что пребывание наших судов в порту продлится всего несколько дней, после чего корабли продолжат выполнять свои задачи в Атлантике.

Во время этой стоянки экипажи смогут отдохнуть в Ла-Гуайра, посмотреть местные памятники архитектуры и прочие достопримечательности портового города, говорится в сообщении Минобороны

Корабли Северного флота вышли в этот дальний поход еще весной, 17 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабли Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» побывали на Кубе, они прибыли с неофициальным визитом в порт Гаваны, закончив учения по применению высокоточного ракетного оружия.