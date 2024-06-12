Корабли Северного флота РФ прибыли в главный порт Кубы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 47 0

Учения по применению высокоточного оружия подошли к концу.

Фото, видео: © РИА Новости; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Корабли Северного флота РФ прибыли с неофициальным визитом в порт Гаваны, закончив учения по применению высокоточного ракетного оружия. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата „Адмирал флота Советского Союза Горшков“, атомного подводного ракетного крейсера „Казань“, среднего морского танкера „Академик Пашин“ и спасательного буксирного судна „Николай Чикер“ прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба», — отмечается в сообщении.

В ближайшие дни экипажи примут участие в протокольных мероприятиях. После напряженных тренировок военнослужащие смогут отдохнуть и ознакомиться с достопримечательностями столицы Кубы.

Накануне в Атлантике стартовали учения Северного флота. Экипажи отрабатывали применение высокоточного оружия с помощью компьютерного моделирования. Дальность целей — свыше 600 километров. До этого моряки тренировались отражать атаки с воздуха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны раскрыло детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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Корабли Северного флота РФ прибыли в главный порт Кубы

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