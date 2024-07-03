Арбенина шокировала общественность новостью про отца своих детей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 51 0

Арбенина рассказала, что отец ее детей умер

Арбенина шокировала общественность новостью про отца своих детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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До сих пор точно не было известно, от кого у рок-звезды родились близнецы.

Основатель рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина снялась в документальном фильме, который был посвящен ее юбилею. В картине она призналась, что отец ее детей умер.

«Отец моих детей умер. Он был добрым, мужественным и невероятно благородным человеком. Это недавно случилось. Детям сказала. А как я должна была поступить? Я должна была им сказать. Они общались… Но для меня лично это было неожиданностью», — рассказала Арбенина.

У звезды двое детей близнецы Артем и Марта. Сейчас им 14 лет. Кто был отцом ребят до сих пор не было неизвестно, так как артистка редко говорила о личной жизни. Однако она признавалась, что мужчина был не рад ее беременности. Также они не любили друг друга, а просто были хорошими друзьями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» станут хедлайнерами GARAGE FEST Игора Драйв.

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