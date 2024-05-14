Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» станут хедлайнерами GARAGE FEST Игора Драйв

Хедлайнером масштабного фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2024, который пройдет 27 июля, станут Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Впервые на автодроме хиты и новые композиции группы прозвучат в сопровождении струнного оркестра.

В прошлом году «Ночные Снайперы» отпраздновали 30-летний юбилей, проведя масштабный концерт в Москве. Группа доказала, что творческого запала у нее еще очень много, чтобы продолжать удивлять своих поклонников и дальше.

«Всем салют! Уже этим летом ждите меня на GARAGE FEST Игора Драйв 2024. Автоспорт, гонки и скорость действительно близки мне по духу. Мы выступали на Гран-при России „Формула-1“ в Сочи в 2019 году, и это было незабываемое время, когда классные ребята показали мне, что не боятся рисковать и жить на полную катушку. Я благодарна возможности быть с вами на GARAGE FEST Игора Драйв 27 июля и исполнить композиции, которые вы знаете, помните и любите, в сопровождении струнного оркестра», — сказала Арбенина.

Команда GARAGE FEST Игора Драйв за два года объединила на площадке уникального и современного автодрома музыку, гонки на выносливость Russian Endurance Challenge, соревнования по дрифту RDS Europe, выставку редких автомобилей, а также студенческие соревнования.

В этом году программа фестиваля стала еще более насыщенной и интересной. В воскресенье, 28 июля, состоится выступление российского поп-рэп-дуэта HammAli & Navai, а на главном треке автодрома пройдет четвертый этап Classic Touring — международной многоэтапной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилях.

В течение всего гоночного уик-энда на площадке будут работать выставки. Проект «Автокультура» представит легендарные автомобили, появившиеся в знаковых кинофильмах разных эпох и упоминавшиеся в культовых музыкальных композициях.

В зоне чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC гости фестиваля смогут увидеть демонстрационные заезды уникальных автомобилей мощностью до 4500 лошадиных сил.

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2024 пройдет 27 и 28 июля, билеты уже в продаже. В наличие билеты следующих категорий: VIP, комфорт и зона свободного размещения. Дети до шести лет проходят в сопровождении взрослого бесплатно, детям от семи до 13 лет требуется детский билет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэп-дуэт HammAli & Navai выступит на GARAGE FEST Игора Драйв.