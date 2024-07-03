«Полностью уничтожен»: супермаркет сгорел в Донецке после обстрела ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 37 0

Единственный в Киевском районе Донецка супермаркет сгорел после атаки ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По предварительным данным, украинские боевики наносили удары снарядами из РСЗО HIMARS.

Единственный супермаркет в Киевском районе Донецка оказался уничтожен в результате атаки боевиков армии Украины. Последствия очередного обстрела киевского режима показывает 5-tv.ru.

Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, мощные взрывы раздавались утром в Донецке. Удар в том числе пришелся по Первому республиканскому супермаркету, крупному, единственному магазину в районе. На месте работают сотрудники МЧС России, они продолжают ликвидировать огонь.

«Магазин, по сути, полностью уничтожен. Сложена крыша. Выбиты стены. Продолжается горение внутри самого здания. Предварительно, пострадавших нет», — сказал он.

Быковский добавил, что украинские боевики, предположительно, атаковали магазин при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после удара ВСУ были обесточены два поселка, находящиеся недалеко от Горловки. В ходе атаки пострадали местные угледобывающие предприятия.

Тема:
Спецоперация
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