«Снижают риски»: чем полезны вишня и черешня

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 20 0

Эндокринолог Толмасова: черешня содержит калий и способствует качественному сну

«Снижают риски»: чем полезны вишня и черешня

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Важные вещества, содержащиеся в ягодах, влияют на самые разные процессы в организме.

Вишня и черешня обладают массой полезных свойств, которые положительно влияют на организм человека. Какие именно витамины и вещества содержатся в ягодах, в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова.

По ее словам, эти ягоды богаты витаминами А, С и К, калием, магнием, антиоксидантами, бета-каротином и холином. Также в них содержится большое количество железа, клетчатки. При этом ягоды — низкокалорийные.

«Вишня и черешня — великолепный источник антоцианов, которые, являясь антиоксидантами, защищают клетки организма от разрушительного действия свободных радикалов и способны снижать воспалительные процессы в организме», — отметила специалист.

Антиоксиданты в ягодах снижают окислительный стресс, который связан с преждевременным старением и возникновением и развитием хронических заболеваний.

Кроме того, в черешне много полифенолов, которые предотвращают повреждение клеток. А еще употребление этих вкусных ягод способствует качественному сну.

«Калий, который также содержится в черешне, являясь антагонистом натрия, способствуют снижению артериального давления и уровня общего холестерина, чем улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риски возникновения таких тяжелых осложнений как инфаркт и инсульт», — добавила Толмасова.

Полезные косточковые благотворительно влияют на разные хронически недуги.

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