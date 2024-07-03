Во всем виновата жара? Рабочий умер в кабине башенного крана в Москве

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 3 067 0

Рабочий умер в кабине башенного крана в Москве из-за жары

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина находился на высоте 32-го этажа.

В Москве на стройке комплекса High life рабочему стало плохо из-за сильной жары в кабине башенного крана на огромной высоте, после чего он скончался. Об этом стало известно 5-tv.ru.

С утра коллега покойного заметил, что крановщик потерял сознание, находясь на высоте. Рабочие пытались добраться до него, но не могли из-за трудного доступа к кабине и сильного ветра. Когда спасателям удалось добраться до мужчины, он был уже мертв.

Предварительно, погибший не выдержал жары из-за сильно нагретой кабины и у него остановилось сердце. Она находилась на высоте 32-го этажа.

Как себя обезопасить в жаркую погоду

На Москву обрушилась аномальная жара. Температура достигает 33-х градусов. Такая погода продержится еще несколько дней. В МЧС советуют в жаркую погоду носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы и держать при себе бутылочку воды.

В период максимальной солнечной активности на улицу лучше не выходить. Также в жаркую погоду лучше исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. А для защиты организма от обезвоживания необходимо пить не менее полутора литров воды в день.

Употреблять алкоголь и газированные напитки не рекомендуется. За детьми в этот период нужно следить очень внимательно, так как детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что женщина погибла в результате пожара в Иркутске.

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