Во всем виновата жара? Рабочий умер в кабине башенного крана в Москве
Рабочий умер в кабине башенного крана в Москве из-за жары
Фото, видео: 5-tv.ru
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Мужчина находился на высоте 32-го этажа.
В Москве на стройке комплекса High life рабочему стало плохо из-за сильной жары в кабине башенного крана на огромной высоте, после чего он скончался. Об этом стало известно 5-tv.ru.
С утра коллега покойного заметил, что крановщик потерял сознание, находясь на высоте. Рабочие пытались добраться до него, но не могли из-за трудного доступа к кабине и сильного ветра. Когда спасателям удалось добраться до мужчины, он был уже мертв.
Предварительно, погибший не выдержал жары из-за сильно нагретой кабины и у него остановилось сердце. Она находилась на высоте 32-го этажа.
Как себя обезопасить в жаркую погоду
На Москву обрушилась аномальная жара. Температура достигает 33-х градусов. Такая погода продержится еще несколько дней. В МЧС советуют в жаркую погоду носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы и держать при себе бутылочку воды.
В период максимальной солнечной активности на улицу лучше не выходить. Также в жаркую погоду лучше исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. А для защиты организма от обезвоживания необходимо пить не менее полутора литров воды в день.
Употреблять алкоголь и газированные напитки не рекомендуется. За детьми в этот период нужно следить очень внимательно, так как детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что женщина погибла в результате пожара в Иркутске.
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