Решетова в ярости. С кем еще намерена судиться модель после скандала с Алсу?

На бывшую Тимати обрушился шквал хейта на фоне развода певицы с мужем Яном Абрамовым. В Сети считают, что она увела предпринимателя из семьи.

Модель Анастасия Решетова будет судиться с известным психологом Вероникой Степановой. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на адвоката звезды Сергея Жорина.

По ее мнению, Степанова намеренно распространяет недостоверную о ней информацию в своем Telegram-канале, чтобы заработать больше просмотров и популярности.

«Опубликованные Степановой сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство», — говорится в заявлении модели.

Как рассказал адвокат Решетовой, из-за высказываний психолога Анастасия подверглась травле и кибербуллингу, а распускаемые Степановой слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Скандал Решетовой и Степановой разгорелся на фоне развода Алсу с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. В Сети считают, что она увела предпринимателя из семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых подробностях развода певицы Алсу и Яна Абрамова.