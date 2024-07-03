Решетова в ярости. С кем еще намерена судиться модель после скандала с Алсу?

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 82 0

Анастасия Решетова подала в суд на психолога Веронику Степанову из-за клеветы

Решетова в ярости. С кем еще намерена судиться модель после скандала с Алсу?

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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На бывшую Тимати обрушился шквал хейта на фоне развода певицы с мужем Яном Абрамовым. В Сети считают, что она увела предпринимателя из семьи.

Модель Анастасия Решетова будет судиться с известным психологом Вероникой Степановой. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на адвоката звезды Сергея Жорина.

По ее мнению, Степанова намеренно распространяет недостоверную о ней информацию в своем Telegram-канале, чтобы заработать больше просмотров и популярности.

«Опубликованные Степановой сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство», — говорится в заявлении модели.

Как рассказал адвокат Решетовой, из-за высказываний психолога Анастасия подверглась травле и кибербуллингу, а распускаемые Степановой слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Скандал Решетовой и Степановой разгорелся на фоне развода Алсу с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. В Сети считают, что она увела предпринимателя из семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых подробностях развода певицы Алсу и Яна Абрамова.

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