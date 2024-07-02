Муж не наврал? Новые подробности о разводе певицы Алсу и Яна Абрамова

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 75 0

Адвокат Яна Абрамова: бизнесмен готов передать Алсу и детям 2,5 миллиарда рублей

Муж не наврал? Новые подробности о разводе певицы Алсу и Яна Абрамова

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Бракоразводный процесс звездной пары только начался, а стороны уже ловят друг друга на лжи.

Бизнесмен Ян Абрамов действительно намерен передать певице Алсу и их детям активы на два с половиной миллиарда рублей, чтобы развод обошелся без скандалов и публичных разбирательств. Более того, он собирается сделать все, чтобы сохранить семью. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат бизнесмена Денис Архипов.

По его словам, Абрамов хочет урегулировать ситуацию мирным путем. Все его намерения были зафиксированы в документе, где стоит нотариально удостоверенная подпись самой Алсу. Также Абрамов собирается продолжать выполнять обязательства по отношению к своей семье в полном объеме.

Прежде певица заявила, что финансовые обещания Абрамова — всего лишь пиар-ход «в попытке спасти сильно испорченную репутацию».

Пока бракоразводный процесс звездной пары перенесен на два месяца по обоюдному согласию сторон. Известно, что Ян Абрамов не хочет разводиться с певицей. Эту информацию косвенно подтверждает продюсер Яна Рудковская.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алсу откровенно прокомментировала развод с Яном Абрамовым.

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