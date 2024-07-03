Взлетят до небес? Что будет с ценами на арбузы и дыни

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 50 0

Экономист Чирков: подорожание арбузов и дынь этим летом неизбежно

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обилие урожая зависит не только от погодных условий.

В России ожидается подорожание арбузов и дынь. Это связано с тем, что цены растут не только на сами плоды, но и на химическую промышленность, удобрения. То есть на вещества, с помощью которых выращивают любимое летнее лакомство. Об этом рассказал 5-tv.ru доцент кафедры экономической политики и измерений ГУУ Максим Чирков.

«Рост цен, который будет по арбузам и дыням, объясняется ростом расходов и ростом цен на продукты питания во всем мире», — подчеркнул эксперт.

Эксперт также указал на имеющиеся среди аграриев опасения по поводу урожая в некоторых регионах, где обычно выращивают арбузы и дыни. И связано все с погодными аномалиями.

© РИА Новости / Мурад Оруджев; Личный архив Андрея Бархоты; 5-tv.ru

Экономист Андрей Бархота в комментарии 5-tv.ru добавил, что обилие урожая зависит от удобрений, на которые уходит достаточно большое количество средств.

«Урожайность и выход бахчевых культур во многом зависит не только от солнечных циклов или, предположим, циклов дождей, а в большей степени зависит от удобрений. <…> Во всем мире дефицит удобрений», — отметил эксперт.

Кроме того, важно проводить коммуникацию среди населения, что не в сезон, а именно до конца июля есть риск отравления от арбузов, подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России снизились цены на свинину.

+30° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:51
ФАС выдала предупреждение операторам связи из-за дополнительной платы в Крыму
14:37
Доходы бюджета России превысили 29 триллионов рублей
14:35
В Алжире умер чрезвычайный посол РФ Валерьян Шуваев
14:23
Взлетят до небес? Что будет с ценами на арбузы и дыни
14:22
На высшем уровне: Путин провел в Астане ряд двусторонних встреч
14:06
Войска России впервые уничтожили боевую машину «Тунгуска» ВСУ в зоне СВО

Сейчас читают

Во всем виновата жара? Рабочий умер в кабине башенного крана в Москве
«Полностью уничтожен»: супермаркет сгорел в Донецке после обстрела ВСУ
Обнимает и целует в лоб: В Сети обсуждают роман Егора Крида и Алины Загитовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака