Отпуск закончился трагедией: что известно о ДТП с российскими туристами в Турции

По меньшей мере 20 человек попали в больницу. В каком они состоянии?

Российские туристы, пострадавшие в жуткой аварии в турецкой Анталье, получат всю необходимую помощь и страховую поддержку. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ.

Сейчас пострадавшие в ДТП находятся в больницах республики. Причины и детали происшествия выясняются. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий изучил первые кадры с места.

На полной скорости автобус влетает в бетонный столб, почти переворачивается. Удар был такой силы, что вся передняя часть многотонной машины разбита всмятку. Водитель погиб, его пассажиры чудом выжили.

В автобусе были только туристы из России и Белоруссии. Из своих отелей они направлялись в аэропорт Антальи, чтобы вылететь домой. В машинах скорой помощи целые семьи — очевидно, те, кто сидел спереди. Другие пассажиры пока достают свои вещи, кто-то явно в состоянии шока — и даже отказывается ехать в больницу.

Всего в больницы доставили 20 человек, у них травмы разной степени тяжести, есть переломы.

В госпиталь в городе Манавгате — один из ближайших к месту аварии — привезли шесть пострадавших — семью из четырех человек и двух женщин. У большинства — легкие ушибы. Сейчас здесь осталась только одна супружеская пара.

У Александра тяжелые ушибы и перелом носа. Он вспоминает: водитель скоростной режим вроде бы соблюдал, но перед столкновением машина уже вышла из-под контроля.

«Автобус начал задевать вертикальные разделители на дороге, трассе. Потом врезался в разделитель», — рассказывает пострадавший Александр Бусев.

Для 25 человек — взрослых и детей — долгожданный отпуск закончился трагедией. Это происходит с удручающей частотой. В 2021-м почти на том же месте в Манавгате произошла еще одна авария с нашими туристами. Тогда три человека погибли. У многих, кто ездит на турецкие курорты, закономерные претензии к безопасности трансферов.

В случае Игоря Стародубцева ДТП удалось избежать.

«Водитель резко ускорялся, резко тормозил, не предоставлял преимущество автомобилям при перестроении. То есть две ситуации, наверное, было, что мы чуть не въехали», — говорит турист Игорь Стародубцев.

Сколько подобных случаев проходит незамеченными, не возьмется сказать никто. Турпоток в Турцию вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, отдыхающих из России только за май приехало почти 740 тысяч.

«Это говорит о том, что у всего есть, скажем так, предел своих возможностей. Это не значит, что в Турцию сегодня надо с осмотрением ехать, но надо учитывать эти обстоятельства», — подчеркивает вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Вопрос только в том, когда эти обстоятельства начнут учитывать туроператоры. Проверять качество автобусов, подготовку водителей и в целом гарантировать безопасность — словом, делать все то, что должно быть в турпакете по умолчанию.