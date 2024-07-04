Фанаты актрисы стали бить тревогу.

Актриса Дженнифер Лопес сильно похудела, как считают ее поклонники, на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком. Под одним из ее последних постов в соцсетях , видеоролике, где звезда позирует в розовом топе и мини-шортах, они оставили серию тревожных комментариев.

«Она выглядит такой худой»;

«Я заметила, что она стала более стройной»;

«Красивая, но почему ты так похудела?»;

«Что стало с твоими формами? Ты выглядишь хорошо, но куда они пропали?»;

«Она выглядит очень худой», — написали встревоженные фанаты актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бен Аффлек вывез свои вещи из дома, пока Дженнифер Лопес отдыхала в Италии. По информации зарубежных таблоидов, звездная пара не смогла сохранить отношения, и теперь развод — лишь дело времени.

Кстати, совсем недавно у поклонников появилась новая версия о причинах разрыва Аффлека и Лопес.