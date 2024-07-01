Конец истории любви? Аффлек вывез свои вещи из дома, пока Лопес отдыхала в Италии

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 86 0

People: Аффлек вывез свои вещи из дома, пока Лопес отдыхала в Италии

Конец истории любви? Аффлек вывез свои вещи из дома, пока Лопес отдыхала в Италии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У поклонников появилась новая версия о причинах вероятного развода звездной пары.

Голливудский актер Бен Аффлек вывез все свои вещи из особняка, где он жил со своей женой певицей Дженнифер Лопес. Причем, артист сделал это, пока та отдыхала в Италии. Подробности сообщает издание People со ссылкой на собственные источники.

«Бен продолжает жить в Брентвуде. Он там уже около двух месяцев. Наверное, он в порядке. Он каждый день в своем офисе и, кажется, сосредоточен на работе. Он также проводит время со своими детьми», — говорится в материале.

По информации зарубежных таблоидов, Аффлек и Лопес все же не смогли сохранить отношения, и теперь развод — лишь дело времени.

Кстати, совсем недавно у поклонников появилась новая версия о причинах разрыва в звездной паре. Дело в том, что дом в Брентвуде, куда практически окончательно переехал Аффлек, находится чуть ли не по соседству с особняком его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Некоторые источники утверждают, что актер достаточно часто навещает Гарнер, и не только для того, чтобы повидаться с детьми. Аффлека заподозрили в желании вернуться к своей первой супруге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американского актера Бена Аффлека в очередной раз заметили без обручального кольца во время обеда со старшей дочкой Вайолет от предыдущего брака.

+28° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
«Папа умер»: Валя Карнавал впервые рассказала о гибели близкого человека
13:50
Кремль о стягивании боевиков ВСУ к границе Белоруссии: «Причина для беспокойства»
13:48
Разгар сезона или тенденция? В России выросли цены на отели и пансионаты
13:32
ВС РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка и Новопокровское
13:15
«Русофобская организация»: в Совфеде высказались об отказе «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО
13:06
Песков об отказе «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО: «Ущемление прав СМИ»

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2024
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака